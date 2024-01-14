В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу: какие были угрозы (обновлено)

Всех граждан просили находиться в безопасных местах

Утром в воскресенье,14 января, в большей части областей Украины была объявлена воздушная тревога. Появилась вероятность обстрела со стороны российских оккупантов.

В мониторинговых Telegram-каналах пишут, что масштабная тревога связана с угрозой применения баллистики. Отмечается активность ОТРК "Искандер".

Тревога была объявлена во всех областях, кроме западных. Всех граждан, чьи области на карте стали красными, просили не игнорировать сигнал тревоги и оставаться в укрытиях до соответствующего распоряжения.

Отметим, что на момент публикации этого материала информации о пусках ракет по Украине не было. Однако угроза атаки была высокой. При этом важно учесть, что при использовании "Искандеров" у ПВО есть минимум времени на реагирование, то есть считанные минуты, чтобы сработать по воздушной цели.

Обновлено: в 06:52 по областям начались отбои.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 13 января российские захватчики ударили ракетами по Украине. Взрывы прогремели сразу в нескольких областях. Известно о повреждениях в некоторых местах. К счастью, погибших и пострадавших нет.