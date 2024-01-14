У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: які є загрози

Усіх громадян просять перебувати у безпечних місцях

Вранці в неділю, 14 січня, у більшій частині областей України оголошено повітряну тривогу. Є можливість обстрілу з боку російських окупантів.

У моніторингових Telegram-каналах пишуть, що масштабна тривога пов’язана із загрозою застосування балістики. Зазначається активність ВТРК "Іскандер".

Тривога була оголошена у всіх областях, крім західних. Усіх громадян, чиї області на карті стали червоними, просять не ігнорувати сигнал тривоги та залишатися в укриттях до відповідного розпорядження.

Зазначимо, що на момент публікації цього матеріалу інформації про пуски ракет Україною не було. Проте загроза атаки висока. При цьому важливо врахувати, що при використанні "Іскандерів" ППО має мінімум часу на реагування, тобто лічені хвилини, щоб спрацювати за повітряною метою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 13 січня російські загарбники вдарили ракетами по Україні. Вибухи пролунали одразу в кількох областях. Відомо про пошкодження у деяких місцях. На щастя, загиблих та постраждалих немає.