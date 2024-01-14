По всій Україні оголошували повітряну тривогу: загроза удару "Кинжалами" (оновлено)

Громадян просили залишатися в укриттях

На всій території України оголошували сигнал повітряної тривоги. Це було пов’язано із загрозою нової атаки з боку окупантів.

У моніторингових Telegram-каналах повідомляють, що тривогу було оголошено після зльоту винищувача МіГ-31К з аеропорту Моздок. Він є носієм ракет "Кинджал". Вони летять з великою швидкістю і ППО має вкрай мало часу, щоб ліквідувати їх.

У зв’язку з небезпекою всіх громадян просять перебувати у безпечних місцях до відповідного розпорядження. На момент публікації матеріалу вильоту ракет не зафіксовано.

Оновлено: О 12:58 розпочалися відбої областями.

За цей день це вже друга масштабна повітряна тривога. Перша почалася близько 7 години ранку і тривала близько години. В результаті російські окупанти не запустили ракети по Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в суботу, 13 січня, російські загарбники здійснили ракетну атаку по Україні. На щастя, ППО успішно відпрацювала за повітряними цілями. В результаті немає постраждалих та немає загиблих. Однак деякі руйнування від падіння ракет все ж таки зафіксовані.