В Украине масштабная воздушная тревога: все подробности

В некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу. Вдоль границы РФ и Украины наблюдается активность вражеской авиации, а из Шайковки (Калужская обл.) вылетел российский самолет Ту-22м3.

Об этом сообщают в Воздушных Силах Украины. По информации из мониторинговых каналов, есть угроза баллистики с северо-востока.

Под угрозой атаки Харьковская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Сумская, Полтавская, Кировоградская и Днепропетровская области. Украинцев в этих регионах просят пройти в убежища.

Самолет Ту-22м3 — это дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Может нести ракеты, бомбы и ядерное оружие.

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