В Україні масштабна повітряна тривога: всі подробиці

У деяких регіонах України оголосили повітряну тривогу. Уздовж кордону РФ та України спостерігається активність ворожої авіації, а із Шайківки (Калузька обл.) вилетів російський літак Ту-22м3.

Про це повідомляють у Повітряних Силах України. За інформацією з моніторингових каналів є загроза балістики з північного сходу.

Під загрозою атаки Харківська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська та Дніпропетровська області. Українців у цих регіонах просять пройти до сховищ.

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