Не только ТЦК: где еще могут требовать военно-учетные документы

Они должны быть у мужчин призывного возраста

Военно-учетные документы должны быть у трех категорий граждан призывного возраста. Их могут спросить не только работники ТЦ и СП.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал руководитель практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Иван Колганов. Отмечается, что в перечень таких документов относится военный билет или временное удостоверение, или удостоверение о приписке к военному участку.

По словам военного юриста, военно-учетные документы также необходимы для устройства на работу, поступления учебы, пересечения границы, а иногда даже получения медицинской помощи.

В Украине есть разные виды военно-учетных документов, предусмотренные для трех категорий граждан:

призывники должны иметь удостоверение о приписке к призывному участку;

должны иметь удостоверение о приписке к призывному участку; военнообязанные – военный билет, временное удостоверение;

– военный билет, временное удостоверение; резервисты – военный билет.

"Надо обратить внимание, что принимать на работу или зачислять на обучение гражданина можно только после подтверждения того, что он состоит на военном учете. Также и по пересечению государственной границы есть обязательное требование наличия военно-учетного документа", – обосновал Колганов.

Государственные и частные учреждения обязаны проверять все документы о военном учете при приеме сотрудника на работу. Невыполнение этих норм является нарушением, предусматривающим взыскание штрафа.

Более того, после приема на работу, обучения или увольнения, завершения обучения представители учреждений должны сообщить ТЦК об изменении учетных данных призывников, военнообязанных и резервистов. Это следует сделать в течение недели.

Также военный билет необходим в центре занятости — без него военнообязанный не сможет обрести статус безработного.

Что касается медицинской помощи, то военно-учетные документы необходимы при получении планового лечения. В экстренных случаях их не проверяют работники медучреждений.

Ранее "Телеграф" писал о том, имеют ли право сотрудники полиции задерживать военнообязанных мужчин за то, что они находятся в розыске ТЦК.