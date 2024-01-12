Не тільки ТЦК: де ще можуть вимагати військово-облікові документи

Вони мають бути у чоловіків призовного віку

Військово-облікові документи мають бути у трьох категорій громадян призовного віку. Їх можуть запитати не лише працівники ТЦ та СП.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів керівник практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Іван Колганов. Зазначається, що до переліку таких документів належить військовий квиток або тимчасове посвідчення, або посвідчення про приписку до військової дільниці.

За словами військового юриста, військово-облікові документи також необхідні для влаштування на роботу, вступу навчання, перетину кордону, а подекуди навіть отримання медичної допомоги.

В Україні є різні види військово-облікових документів, передбачені для трьох категорій громадян:

призовники повинні мати посвідчення про приписку до призовної дільниці;

повинні мати посвідчення про приписку до призовної дільниці; військовозобов'язані – військовий квиток, тимчасове посвідчення;

– військовий квиток, тимчасове посвідчення; резервісти – військовий квиток.

"Треба звернути увагу, що приймати на роботу або зараховувати на навчання громадянина можна лише після підтвердження того, що він перебуває на військовому обліку. Також і щодо перетину державного кордону є обов'язкова вимога наявності військово-облікового документа", – обґрунтував Колганов.

Державні та приватні установи зобов'язані перевіряти всі документи про військовий облік під час прийому співробітника на роботу. Невиконання цих норм є порушенням, яке передбачає стягнення штрафу.

Ба більше, після прийому на роботу, навчання або звільнення, завершення навчання представники установ повинні повідомити ТЦК про зміну облікових даних призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Це варто зробити протягом тижня.

Також військовий квиток необхідний у центрі зайнятості — без нього військовозобов'язаний не зможе набути статусу безробітного.

Щодо медичної допомоги, то військово-облікові документи потрібні при отриманні планового лікування. В екстрених випадках їх не перевіряють працівники медзакладів.

Раніше "Телеграф" писав про те, чи мають право співробітники поліції затримувати військовозобов’язаних чоловіків за те, що вони перебувають у розшуку ТЦК.моб