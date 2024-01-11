Чи може поліція затримувати чоловіків за розшук у ТЦК: адвокат назвав три важливі моменти

Адвокат назвав три важливі юридичні моменти

Чи мають право співробітники поліції затримувати військовозобов’язаних чоловіків за те, що вони перебувають у розшуку ТЦК? Наскільки це законно і що робити у такій ситуації, розповів адвокат Роман Сімутін.

Відповів на це питання правозахисник у YouTube. Він акцентував увагу на тому, що затримання можливе лише за наявності підстав, що людина скоїла правопорушення.

"Для поліцейських це може мати серйозні негативні наслідки, адже сталося незаконне затримання"., — Каже Симутін.

За словами адвоката, простої наявності в базі "Армор" повідомлення, що певний громадянин перебуває у розшуку, для цього ще недостатньо.

"Почну не з ситуації, коли вас затримали, а з вимоги поліції. Тому що перш ніж вимагати документи, мають бути підстави, визначені ст. 32 ЗУ "Про Національну поліцію", а не просто "у нас військовий стан, пред’яви документи", — наголосив Симутін.

Адвокат рекомендував звернути увагу на три важливі юридичні моменти:

вимога пред’явити документи для перевірки особи має бути законною;

затримання можливе лише за пред’явлення доказів скоєння вами правопорушення, а чи не наявності інформації у планшеті;

при затриманні складається протокол затримання, затримання можливе не більше ніж на три години, а відлік часу починається з моменту вашої зупинки

"Якщо хоч один із трьох пунктів не був виконаний — розвертайтесь і йдіть. Ви не повинні виконувати незаконні вимоги поліції. Ще раз наголошую: це не я сказав, таку позицію займають усі суди. Якщо вас таки затримали, з протоколом чи без, то нічого не підписуйте та вимагайте адвоката ", — радить Сімутін.

Раніше "Телеграф" писав, що Консульство України у Лондоні зробило заяву щодо мобілізації. Там закликали українців, які перебувають за кордоном, стати на військовий облік.