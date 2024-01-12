Россияне сосредоточились на двух направлениях: какая ситуация сейчас на фронте (карты)

Украинские защитники успешно противостоят

Продолжаются 688 сутки полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины. Враг хоть и не оставляет попытки выбить наших защитников с занятых позиций, значительно уменьшил количество штурмов по всем направлениям, кроме Марьинского и Авдеевского.

Об этом в утренней сводке в пятницу, 12 января, сообщает Генштаб ВСУ. Отмечается, что за прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновений.

Также в сети активно начала распространять информация о возможном продвижении ВСУ в Харьковской области, однако официального подтверждения пока еще не было. Более того, на картах Deep State также это не отображено.

Генштаб отмечает, что на Купянском направлении украинские защитники отразили 2 атаки врага возле Синьковки Харьковской области.

Купянское направление на карте Deep State

На Лиманском направлении ВСУ отразили 6 атак кафиров в районах Макеевки Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

Лиманское направление на карте Deep State

На Бахмутском направлении наши воины отразили атаку противника вблизи Клещиевки Донецкой области.

Бахмутское направление на карте Deep State

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 10 вражеских атак неподалеку от Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 17 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

Авдеевское направление на карте Deep State

На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать кафиров в районах Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 13 атак.

Марьинское направление на карте Deep State

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника западнее Вербового Запорожской области.

Запорожское направление на карте Deep State

На Херсонском направлении украинские защитники продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 3 напрасных штурмовых действия на позиции сил обороны.

Херсонское направление на карте Deep State

Ранее "Телеграф" писал, что российские террористы все еще в состоянии проводить ротации, несмотря на огромные потери личного состава и жестокие бои на ряде направлений. Это становится возможным, поскольку они имеют на территории Восточной Украины численное преимущество и на россиян сейчас не давят украинские контрнаступательные операции летом.