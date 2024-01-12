Росіяни зосередились на двох напрямках: яка ситуація зараз на фронті (карти)
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Українські захисники успішно протистоять
Триває 688 доба повномасштабної війни, яку Росія розпочала проти України. Ворог хоч і не полишає спроби вибити наших захисників із зайнятих позицій, значно зменшив кількість штурмів на всіх напрямках, окрім Марʼїнського та Авдіївського.
Про це у ранковому зведенні у пʼятницю, 12 січня, повідомляє Генштаб ЗСУ. Зазначається, що протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнень.
Також у мережі активно почала поширювати інформація про можливе просування ЗСУ на Харківщині, проте офіційного підтвердження наразі ще не було. Ба більше, на мапах Deep State також це не відображено.
Генштаб зазначає, що на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 2 атаки ворога біля Синьківки Харківської області.
На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 6 атак окупантів в районах Макіївки Луганської області та східніше Тернів Донецької області.
На Бахмутському напрямку наші воїни відбили атаку противника поблизу Кліщіївки Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські оборонці продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони протягом минулої доби відбили 10 ворожих атак неподалік Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 17 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати окупантів в районах Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 13 атак.
На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника західніше Вербового Запорізької області.
На Херсонському напрямку українські захисники надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 3 марні штурмові дії на позиції сил оборони.
Раніше "Телеграф" писав, що російські терористи все ще в змозі проводити ротації попри величезні втрати особового складу та жорстокі бої на низці напрямків. Це стає можливим, оскільки вони мають на території Східної України чисельну перевагу і на росіян зараз не тиснуть українські контрнаступальні операції, як влітку.