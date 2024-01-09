Хотят успеть до выборов: в ВСУ назвали село под Бахмутом, которое пытаются захватить россияне

Наши воины героически сражаются за каждый населенный пункт

У россиян появился новый приоритет на Бахмутском направлении — село Ивановское. Они хотят оккупировать его к марту.

"Они пытаются вернуть Клещеевку, Андреевку. Их они контратакуют по разным направлениям. Если брать северный фланг, то здесь они сосредоточили свое внимание на направлении Богдановка, Хромово и у них появился еще один приоритет, к выборам Путина — это Ивановское", — рассказал офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире Единого телемарафона.

По его словам, этот приоритет армии России поставило командование воздушно-десантных сил. Для достижения цели на направление бросили всю 11 десантно-штурмовую бригаду, которая была на восстановлении.

Село Ивановское на карте deepstate

"Они хотят показать Путину, что их десантура может одерживать победу", — добавил Калашников.

Стоит отметить, что выборы президента России запланированы на 15-17 марта 2024 года. Именно к этой дате россияне стремятся оккупировать село Ивановское. За сутки 8 января, по данным Генштаба ВСУ на Бахмутском направлении наши защитники отразили 2 атаки противника. Россияне штурмовали в районах Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

Ранее "Телеграф" сообщал, что глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич рассказал, что 2024 году на фронте Украина будет проводить больше асимметричных действий. Однако ни одна из операций окончательно не обеспечит победу.