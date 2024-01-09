Хочуть встигнути до виборів: у ЗСУ назвали село під Бахмутом, яке намагаються захопити росіяни

Наші воїни героїчно борються за кожний населений пункт

У росіян з’явився новий пріоритет на Бахмутському напрямі — село Іванівське. Вони хочуть окупувати його до березня.

"Вони намагаються повернути Кліщіївку, Андріївку. Їх вони контратакують за різними напрямками. Якщо брати північний фланг, то тут вони зосередили свою увагу на напрямі Богданівка, Хромове і в них з’явився ще один пріоритет, до виборів Путіна — це Іванівське", — розповів офіцер. пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі Єдиного телемарафону.

За його словами, цей пріоритет армії Росії поставило командування повітрянодесантних сил. Для досягнення мети на напрямок кинули всю 11 десантно-штурмову бригаду, яка була на відновленні.

Село Іванівське на карті deepstate

"Вони хочуть показати Путіну, що їхня десантура може здобувати перемогу", — додав Калашніков.

Варто зазначити, що вибори президента Росії заплановані на 15-17 березня 2024 року. Саме до цієї дати росіяни прагнуть окупувати село Іванівське. За добу 8 січня, за даними Генштабу ЗСУ на Бахмутському напрямку, наші захисники відбили 2 атаки противника. Росіяни штурмували в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич розповів, що 2024 року на фронті Україна проводитиме більше асиметричних дій. Однак жодна з операцій остаточно не забезпечить перемоги.