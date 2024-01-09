"Кожен має опанувати військову професію": Хливнюк закликав українців захистити країну

Блогери та артисти можуть продовжувати збирати донати на армію на своїх виступах, але водночас бути корисними у лавах ЗСУ

Кожен українець має опанувати військову професію, поки в країні тривають активні бої з російськими окупантами. Зробити це можуть також і артисти та блогери. Баланс між виступами, завдяки яким збираються великі суми на підтримку ЗСУ, та військовою службою знайти можна.

Про це в коментарі "Телеграфу" сказав лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який воює з перших днів повномасштабного вторгнення. За його словами, його гурт на своїх концертах збирає мільйони гривень на армію.

"Крім професії цивільної кожен українець повинен опанувати й професію військову. Ви ж у квартирі своїй двері ставите і надійний замок. Так само і тут: це наша "квартира", це наша країна. Ми мусимо навчитися її боронити", — сказав співрозмовник видання.

Хливнюк також додав, що це може зайняти весь час або половину часу. Але в цьому випадку вже потрібно виходити з пріоритетів та коефіцієнта корисної дії.

Повний текст читайте на сайті "Телеграф" у матеріалі: Заклик по TikTok: що змінить мобілізація блогерів і чи піде за ними на фронт армія передплатників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що бійці ЗСУ закликали сходити до ТЦК українських інфлюєнсерів, щоб показати приклад своєї аудиторії. Зокрема, один із військових згадав блогера Михайла Лебігу, який активно збирає донати на армію.