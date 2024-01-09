"Каждый должен овладеть военной профессией": Хлывнюк призвал украинцев защитить страну

Блогеры и артисты могут продолжать собирать донаты на армию на своих выступлениях, но в то же время быть полезными в рядах ВСУ

Каждый украинец должен овладеть военной профессией, пока в стране идут активные бои с российскими оккупантами. Сделать это могут также и артисты и блогеры. Баланс между выступлениями, благодаря которым собираются большие суммы на поддержку ВСУ, и военной службой найти можно.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, воюющий с первых дней полномасштабного вторжения. По его словам, его группа на своих концертах собирает миллионы гривен на армию.

"Кроме профессии гражданской каждый украинец должен овладеть и профессией военной. Вы же в квартире своей двери ставите и надежный замок. Так же и здесь: это наша "квартира", это наша страна. Мы должны научиться ее защищать", — сказал собеседник издания.

Хлывнюк также добавил, что это может занять все время или же половину времени. Но в данном случае уже нужно исходить из приоритетов и коэффициента полезного действия.

Полный текст читайте на сайте "Телеграф" в материале: Призыв по TikTok: что изменит мобилизация блоггеров и последует ли за ними на фронт армия подписчиков.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бойцы ВСУ призвали сходить в ТЦК украинских инфлюенсеров, чтобы показать пример своей аудитории. В частности, один из военных упомянул блогера Михаила Лебигу, который активно собирает донаты на армию.