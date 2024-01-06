Есть угроза удара "Кинжалами": по всей Украине объявили воздушную тревогу, подробности

Украинцев призывают находиться в безопасных местах

Около 9:25 в субботу, 6 января по всей Украине объявили воздушную тревогу. Россияне подняли в воздух МиГ-31К. Существует опасность применения аэробалистической ракеты Х-47М2 "Кинжал".

"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", — предупредили в Воздушных силах Украины.

По данным мониторинговых групп, один борт МиГ-31К взлетел с аэродрома Моздок северо-западным курсом (акватория Черного моря). Следует отметить, что МиГ-31 может быть носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые малозаметны для украинской противовоздушной обороны, в чем и заключается их основная опасность. Поэтому, когда россияне поднимают их в воздух, тревогу объявляют по всей Украине и она может быть довольно длительной, так как они дозаправляют МИГ в воздухе.

При этом, тревоги из-за МиГ-31К иногда бывают и очень короткими. Причину этого пояснил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, так бывает, когда истребитель совершает тренировочный взлет-посадку, или перелет на другой аэродром. Однако пренебрегать опасностью все равно нельзя, потому что этим может воспользоваться враг.

Напомним, на заседании Ставки верховного главнокомандующего 17 ноября президент Владимир Зеленский поручил найти решение, чтобы длительные воздушные тревоги из-за взлета МиГов не парализовали жизнь страны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что чуть больше половины украинцев считают, что во время взлетов российских МиГов объявлять воздушную тревогу нужно всегда. В то же время около 40% опрошенных заявили, что включать сирены надо в зависимости от реальности угрозы.