Є загроза удару "Кинджалами": по всій Україні оголосили повітряну тривогу, подробиці

Українців закликають перебувати у безпечних місцях

Близько 9:25 у суботу, 6 січня, по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Росіяни підняли у повітря МіГ-31К. Існує небезпека застосування аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал".

"Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", — попередили у Повітряних силах України.

За даними моніторингових груп, один борт МіГ-31К злетів із аеродрому Моздок північно-західним курсом (акваторія Чорного моря). Слід зазначити, що МіГ-31 може бути носієм гіперзвукових ракет "Кинджал", які є малопомітними для української протиповітряної оборони, в чому і полягає їхня основна небезпека. Тому коли росіяни підіймають їх у повітря, тривогу оголошують по всій Україні й вона може бути досить тривалою, оскільки вони дозаправляють МІГ у повітрі.

При цьому тривоги через МіГ-31К іноді бувають і дуже короткими. Причину цього пояснив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, так буває, коли винищувач здійснює тренувальний зліт-посадку, або переліт на інший аеродром. Однак нехтувати небезпекою все одно не можна, тому що цим може скористатися ворог.

Нагадаємо, на засіданні Ставки верховного головнокомандувача 17 листопада президент Володимир Зеленський доручив знайти рішення, щоби тривалі повітряні тривоги через зліт МіГів не паралізували життя країни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що трохи більше половини українців вважають, що під час зльотів російських МІГів оголошувати повітряну тривогу треба завжди. Водночас, близько 40% опитаних заявили, що включати сирени треба залежно від реальності загрози.