Ранен "знаковый" оккупант: Буданов заинтриговал подробностями рейда в Белгородскую область

Личность пострадавшего и его нынешнее состояние неизвестны

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов рассказал интересные подробности рейда в Белгородскую область. По его словам, в ходе операции был тяжело ранен "достаточно знаковый" человек среди российских оккупантов.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона. Буданов подчеркнул, что в рейдах на территорию противника нет ничего удивительного и подобные вылазки будут продолжаться.

"Что такого интересного могу сказать: не раскрывая подробностей, один из очень тяжелораненых был довольно знаковым лицом. Сразу же [оккупанты] пригласили вертолет для его эвакуации прямо на Москву", — рассказал начальник ГУР.

Также он рассказал, что во время рейда украинские военные заминировали единственную дорогу, которой пользовался враг на данном участке. После этого спецназовцы совершили атаку на взводный опорный пун россиян.

Буданов напомнил, что между РФ и Украиной продолжается открытая война, а подобного рода вылазки являются нормой. Он добавил, что тот, кто начал войну, рано или поздно получит ее на своей территории.

"Тот, кто несет войну другим, рано или поздно получит ее у себя, что в конце концов и происходит", – сказал начальник ГУР.

Напомним, что 5 января ГУР МО Украины сообщило об успешном рейде в Грайворонском районе Белгородской области. Именно в этот день высшее руководство армии оккупантов запланировало проверку из-за якобы жалоб личного состава на плохие условия службы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина не причастна к обстрелам Белгорода. Эксперт назвал, кто может стоять за атаками на российский город.