Поранено "знакового" окупанта: Буданов заінтригував подробицями рейду в Бєлгородську область

Особа постраждалого та його нинішній стан невідомі

Глава ГУР МО України Кирило Буданов розповів цікаві подробиці рейду до Бєлгородської області. За його словами, під час операції було тяжко поранено "досить знакову" людину серед російських окупантів.

Про це він розповів у ефірі національного телемарафону. Буданов підкреслив, що в рейдах на територію противника немає нічого дивного і подібні вилазки продовжуватимуться.

"Що такого цікавого можу сказати: не розкриваючи подробиць, один з дуже тяжко поранених був досить знаковою особою. Одразу ж [окупанти] запросили гелікоптер для його евакуації прямо на Москву", — розповів начальник ГУР.

Також він розповів, що під час рейду українські військові замінували єдину дорогу, якою користувався ворог на цій ділянці. Після цього спецпризначенці здійснили атаку на взводний опорний пункт росіян.

Буданов нагадав, що між РФ та Україною триває відкрита війна, а подібні вилазки є нормою. Він додав, що той, хто розпочав війну, рано чи пізно отримає її на своїй території.

"Той, хто несе війну іншим, рано чи пізно отримає її у себе, що врешті-решт і відбувається", — сказав начальник ГУР.

Нагадаємо, що 5 січня ГУР МО України повідомило про успішний рейд у Грайворонському районі Бєлгородської області. Саме цього дня найвище керівництво армії окупантів запланувало перевірку через нібито скарги особового складу на погані умови служби.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна не причетна до обстрілу Бєлгорода. Експерт назвав, хто може стояти за атаками на російське місто.