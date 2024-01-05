"Путину пришлось пойти на унижение": британский министр обороны растоптал властелина Кремля

Диктатору больше нет откуда ждать поддержки

В Министерстве обороны Великобритании не обошли вниманием информацию о том, что Россия уже получила и даже использовала баллистические ракеты из Северной Кореи (КНДР) во время обстрелов Украины. Глава британского оборонного ведомства Грант Шаппс отметил, что российскому диктатору Владимиру Путину пришлось пойти на унижение.

Об этом он написал в Twitter(X). Более того, Северной Корее придется не сладко из-за такого пособничества РФ.

"Мир отвернулся от России, заставив Путина пойти на унижение и уйти с протянутой рукой в Северную Корею, чтобы продолжить свое незаконное вторжение", – написал Шаппс.

Британский министр подчеркнул, что Россия нарушила многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и "поставила под угрозу безопасность еще одного региона мира", когда обратилась за помощью в КНДР.

"Это должно прекратиться немедленно. Вместе с нашими партнерами мы обеспечим, чтобы Северная Корея заплатила высокую цену за поддержку России", – подчеркнул Грант Шаппс.

Ранее "Телеграф" писал о том, что известно о поставках северокорейских ракет России и как реагирует на это международное сообщество. В частности, США, которые активно давят на поставляющих России оружие, созвали заседание Совбеза ООН на среду, 10 января.