"Путіну довелось піти на приниження": британський міністр оборони розтоптав володаря Кремля

Диктатору більше немає звідки чекати підтримки

У Міністерстві оборони Великої Британії не залиши без уваги інформацію про те, що Росія вже отримала та використовувала балістичні ракети з Північної Кореї (КНДР) під час обстрілів України. Голова британського оборонного відомства Грант Шаппс зауважив, що російському диктатору Володимиру Путіну довелось піти на приниження.

Про це він написав у Twitter (X). Ба більше, Північній Кореї доведеться не солодко через таке пособництво РФ.

"Світ відвернувся від Росії, змусивши Путіна піти на приниження і піти з простягнутою рукою до Північної Кореї, щоб продовжити своє незаконне вторгнення", – написав Шаппс.

Британський міністр підкреслив, що Росія порушила численні резолюції Ради Безпеки ООН та "поставила під загрозу безпеку ще одного регіону світу", коли звернулась за допомогою до КНДР.

"Це має припинитися негайно. Разом з нашими партнерами ми забезпечимо, щоб Північна Корея заплатила високу ціну за підтримку Росії", – наголосив Грант Шаппс.

Раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про постачання північнокорейських ракет Росії та як реагує на це міжнародна спільнота. Зокрема, США, які активно тиснуть на тих, хто постачає Росії зброю, скликали засідання Радбезу ООН на середу, 10 січня.