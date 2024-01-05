Ее убили россияне: в Киеве простились с профессором "Киево-Могилянской Академии" (репортаж "Телеграфа")

Мемориальная церемония прошла в Свято-Покровском соборе Киева

В результате обстрела города Киева российским захватчиками, произошедшем 2 января, погибла преподавательница НаУКМА — профессор кафедры экологии Шевцова Людмила Васильевна. В пятницу. 5 января, состоялась церемония прощания с ней.

Мемориальная церемония прошла в Свято-Покровском соборе Киева. Похоронить Людмилу Васильевну должны на Лесном Кладбище. На прощании с профессором побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Многие годы Шевцова Людмила Васильевна была сотрудницей Института гидробиологии НАН Украины, где получила научные степени кандидата, а в 1999 году — доктора биологических наук по специальности "Гидробиология".

Среди научных достижений Людмилы нужно отметить разработку методов борьбы с дрейсеной в оросительных системах.

С 2014 Людмила Васильевна работала на кафедре экологии факультета естественных наук НаУКМА. Для бакалавров преподавала "Основы общей биологии", для магистров — "Биоразнообразие" и "Экология водных систем", для аспирантов — "Разработка диссертационного проекта".

Она являлась гарантом магистерской образовательно-научной программы "Экология и охрана окружающей среды".

В Киево-Могилянской академии отметили, что погибшей 2 февраля должно было исполниться 85 лет.

На новость о гибели Людмилы Шевцовой отреагировало немало пользователей соцсетей.

"Людмила Васильевна была прекрасным преподавателем, но не только умела научить, но и воспитывала из нас, студентов-экологов, настоящих ученых и защитников природы. Это большая потеря и трагедия", — написала в Facebook выпускница НаУКМА Анна Корягина.

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