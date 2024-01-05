Її вбили росіяни: в Києві попрощалися з професоркою "Києво-Могилянської Академії" (репортаж "Телеграфу")

Меморіальна церемонія відбулася у Свято-Покровському соборі Києва

Внаслідок обстрілу міста Києва російським загарбниками, що стався 2 січня, загинула викладачка НаУКМА — професорка кафедри екології Шевцова Людмила Василівна. В п’ятницю. 5 січня, відбулася церемонія прощання з викладачкою.

Меморіальна церемонія відбулася у Свято-Покровському соборі Києва. Поховати Людмилу Василівну мають на Лісовому Кладовищі. На прощанні із професоркою побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Багато років Шевцова Людмила Василівна була співробітницею Інституту гідробіології НАН України, де отримала наукові ступені кандидата, а у 1999 році — доктора біологічних наук за спеціальністю "Гідробіологія".

Серед наукових здобутків пані Людмили потрібно відзначити розробку методів боротьби з дрейсеною у зрошувальних системах.

З 2014 року Людмила Василівна працювала на кафедрі екології факультету природничих наук НаУКМА. Для бакалаврів викладала "Основи загальної біології", для магістрів — "Біорізноманіття" та "Екологія водних систем", для аспірантів — "Розробка дисертаційного проєкту".

Вона була гарантом магістерської освітньо-наукової програми "Екологія та охорона навколишнього середовища".

В Києво-Могилянської академії зазначили, що загиблій 2 лютого мало виповнитися 85 років.

На новину про загибель Людмили Шевцової відреагувало чимало користувачів соцмереж.

"Людмила Василівна була прекрасним викладачем, та не тільки вміла навчити, а й виховувала з нас, студентів-екологів, справжніх вчених і захисників природи. Це – велика втрата та трагедія", – написала у Facebook випускниця НаУКМА Анна Корягіна.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни вбили у Харкові заслужену артистку України.