Противостояние Залужного и Зеленского: политэксперт проанализировал новый законопроект о мобилизации

Хотят показать, что это все – "хотелки" главкома"

Новый законопроект о мобилизации содержит две последовательности мнений. Одна из них касается непосредственно рассмотрения граждан как мобилизационного ресурса, а другая призвана снизить рейтинги военного руководства.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. Он отметил, что такие противоречивые идеи заложили сами авторы новаций, начав затем пинг-понг с представлением законопроекта.

"По моему мнению, в мобилизационном законопроекте есть две противоречивые логики. Причем их закладывали авторы этих новаций", — отметил Виталий Кулик.

По его словам, с одной стороны, прослеживается логика военных (Генштаб, Минобороны), которая предусматривает рассмотрение людей (наряду с боеприпасами, военной техникой и т.п.) как мобилизационного ресурса. И чтобы получить его в условиях дефицита, можно использовать усиление принуждения.

"Это "арифметика больших цифр" для военных. Там нет человека как такового. И защита фактически превращается в самоцель", — говорит директор Центра исследований.

А вот с другой стороны возникает электоральная логика, в которой заинтересованы политики. Они рассматривают этот законопроект как способ подавить растущее влияние рейтинги военного руководства. И здесь уже речь идет об условном противостоянии президента Украины Владимира Зеленского с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

"Условная Банковая, видя повышение рейтингов Залужного и то, что снижение рейтинга ВСУ происходит намного медленнее, чем у президента, парламента, правительства, пытается ситуацию как-то уравновесить. А именно – снизить доверие к главкому, которого Офис президента рассматривает как гипотетического конкурента.

Вносится явно сырой законопроект, где зашили наибольшие страхи гражданского населения, максимально жесткие меры, направленные на усиление принуждения. Очень мало оставляют пространства для рекрутинга, для других более мягких и инновационных способов проведения мобилизационных мероприятий. Тем самым провоцируя бурную дискуссию и пытаясь показать, что это все – "хотелки" главкома", — отмечает Виталий Кулик.

Он добавил, что главком подтвердил, что согласен с прописанными нормами, ведь и военные, Генштаб мыслят именно так.

"Однако тот пинг-понг, который устроили с представлением законопроекта (вручив эту "горячую картофелину" Кабмину), играет не столько на снижение рейтинга Залужного, сколько на провоцирование негативных последствий в обществе", — сказал Кулик.

Больше о том, что вызывает вопрос в громких предложениях Кабмина – законопроекта о мобилизации и Национальной стратегии 2024-2030 – читайте в материале "Телеграфа" Что не так с изменениями в порядке мобилизации и стратегией доходов: интервью с Виталием Куликом

Ранее "Телеграф" писал, что министр финансов Украины Сергей Марченко прокомментировал новый резонансный законопроект по мобилизации. В частности, он высказался по поводу желания призвать в армию еще 500 тысяч человек. По его словам, Украина истощила внутренний потенциал по финансированию военных нужд.