Протистояння Залужного та Зеленського: політексперт проаналізував новий законопроект про мобілізацію

Хочуть показати, що це все – "хотілки" головкома"

Новий законопроєкт про мобілізацію містить дві послідовності думок. Одна з яких стосується безпосередньо розгляду громадян як мобілізаційного ресурсу, а інша покликана зменшити рейтинги військового керівництва.

Про це в інтервʼю "Телеграфу" розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. Він зауважив, що такі суперечливі ідеї заклали самі автори новацій, почавши потім пінг-понг з поданням законопроєкту.

"На мою думку, у мобілізаційному законопроєкті є дві суперечливі логіки. Причому їх закладали автори цих новацій", — зазначив Віталій Кулик.

За його словами, з одного боку простежується логіка військових (Генштаб, Міноборони), яка передбачає розгляд людей (поряд з боєприпасами, військовою технікою тощо) як мобілізаційного ресурсу. І щоб отримати його в умовах дефіциту можна використовувати посилення примусу.

"Це "арифметика великих цифр" для військових. Там немає людини як такої. І захист фактично перетворюється на самоціль", — каже директор Центру досліджень.

А от з іншого боку постає електоральна логіка, в якій зацікавлені політики. Вони розглядають цей законопроєкт як спосіб придушити вплив, що зростає, рейтинги військового керівництва. І тут вже йдеться про умовне протистояння президента України Володимир Зеленського із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

"Умовна Банкова, бачачи підвищення рейтингів Залужного і те, що зниження рейтингу ЗСУ відбувається набагато повільніше, ніж у президента, парламенту, уряду, намагається ситуацію якось врівноважити. А саме – знизити довіру до головкома, якого Офіс президента розглядає як гіпотетичного конкурента.

Вноситься явно сирий законопроєкт, де зашили найбільші страхи цивільного населення, максимально жорсткі заходи, спрямовані на посилення примусу. Дуже мало залишають простору для рекрутингу, для інших м’якіших та інноваційних способів проведення мобілізаційних заходів. Тим самим провокуючи бурхливу дискусію та намагаючись показати, що це все – "хотілки" головкома", — зауважує Віталій Кулик.

Він додав, що головком підтвердив, що згоден із прописаними нормами, адже і військові, Генштаб мислять саме так.

"Однак той пінг-понг, який влаштували з поданням законопроєкту (вручивши цю "гарячу картоплину" Кабміну), грає не так на зниження рейтингу Залужного, як на провокування негативних наслідків у суспільстві", — сказав Кулик.

Більше про те, що викликає питання у гучних пропозиціях Кабміну — законопроєкту про мобілізацію та Національній стратегії 2024-2030 — читайте у матеріалі "Телеграфу" Що не так зі змінами у порядку мобілізації та стратегією доходів: інтерв’ю з Віталієм Куликом

Раніше "Телеграф" писав, що міністр фінансів України Сергій Марченко прокоментував новий резонансний законопроєкт щодо мобілізації. Зокрема, він висловився з приводу бажання призвати в армію ще 500 тисяч осіб. За його словами, Україна виснажила внутрішній потенціал щодо фінансування військових потреб.