В Киеве раздались взрывы: подробности

Ранее взрывы также слышали в пригороде столицы

В Киеве во время сигнала воздушной тревоги раздались мощные взрывы. Отмечается, что работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщает Киевская МВА. Ранее сообщалось, что в столице есть угроза применения врагом ударных дронов.

"Воздушная тревога продолжается! В столице и области работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" — говорится в сообщении начальника Киевской МВА Сергея Попко.

Перед тем, как взрывы прогремели в столице, их еще слышали в окрестностях города и области. Предварительно сообщалось также об удачной работе ПВО.

Заметим, что в 16:15 и 16:36 мониторинговые чаты писали о звуках взрывов в окрестностях Киева. А уже в 16:55 их услышали жители и гости столицы.

Карта тревог состоянием на 17:18

Воздушная тревога уже длится почти 1,5 часа – она началась в 15:49. В то же время по соседним Киевской областям уже начали раздаваться отбои тревоги, а мониторинговые чаты пишут, что воздушное пространство от "шахедов" на юге Украины чисто. Но на юге сохраняется угроза запуска авиационных ракет "Х-59".

В 17:23 киевляне услышали отбой тревоги.

Ранее "Телеграф", что в Украине второй раз за первый день года была объявлена масштабная воздушная тревога.