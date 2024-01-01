У Києві пролунали вибухи: подробиці

Раніше вибухи також чули у передмісті столиці

У Києві під час сигналу повітряної тривоги пролунали потужні вибухи. Зазначається, що працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляє Київська МВА. Раніше повідомлялось, що у столиці існує загроза застосування ворогом ударних дронів.

"Повітряна тривога триває! В столиці та області працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" — йдеться у повідомлення начальника Київської МВА Сергія Попко.

Перед тим, як вибухи пролунали у столиці, їх ще чули на околицях міста та в області. Попередньо повідомлялось також про вдалу роботу ППО.

Зауважимо, що о 16:15 та 16:36 моніторингові чати писали про звуки вибухів на околицях Києва. А вже о 16:55 їх почули мешканці та гості столиці.

Мапа повітряних тривог станом на 17:18

Повітряна тривога вже триває майже 1,5 години — вона розпочалась о 15:49. Водночас по сусіднім Київській областям вже почали лунати відбої тривоги, а моніторингові чати пишуть, що повітряний простір від "шахедів" на півдні України чистий. Але на півдні зберігається загроза пуску авіаційних ракет "Х-59".

О 17:23 кияни почули відбій тривоги.

Раніше "Телеграф", що в Україні вдруге за перший день року було оголошено масштабну повітряну тривогу.