"На поблажки не стоит надеяться": в Воздушных Силах объяснили, почему в Новогоднюю ночь нужно реагировать на сирену

Безопасность – на первом месте

К сигналам воздушной тревоги даже в Новогоднюю ночь следует относиться внимательно и не пренебрегать правилами безопасности. Враг Украины — россияне — не станут снисходительны даже в праздник, о чем свидетельствуют их атаки на центры городов-миллионников, как это было в Харькове 30 декабря.

Об этом в эфире телемарафона в воскресенье, 31 декабря, отметил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Он также напомнил украинцам о запрещении использования салютов и пиротехники.

"Собственная безопасность на первом месте. Нужно понимать, что враг не будет делать никаких поблажек ни военным, ни гражданским. Вы видите, как они бьют прямо по центру трехмиллионного города зенитными ракетами", — сказал он.

Игнат отметил, что в первую очередь важно позаботиться о собственной безопасности – беречь себя, реагировать на сигналы воздушной тревоги. А также не использовать пиротехнические средства.

"… никаких фейерверков. В наше время заниматься салютами – это просто неправильно с любой точки зрения. Поэтому берегите себя, а Воздушные силы и Силы обороны будут делать все для того, чтобы как можно больше уничтожить этих подонков", — добавил пресс-секретарь Воздушных Сил.

Напомним, эксперты рассказали "Телеграфу", почему масштабный обстрел 29 декабря произошел именно сейчас, чего этим добивались россияне и какие действия нам следует предпринять.