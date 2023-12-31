"На поблажки не варто сподіватись": у Повітряних Силах пояснили, чому у Новорічну ніч потрібно реагувати на сирену

Безпека — на першому місці

До сигналів повітряної тривоги навіть у Новорічну ніч варто ставитись уважно та не нехтувати правилами безпеки. Ворог України — росіяни — не стануть поблажливими навіть у свято, про що свідчать їхні атаки на центри міст-мільйонників, як це було у Харкові 30 грудня.

Про це в ефірі телемарафону у неділю, 31 грудня, зауважив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він також нагадав українцям про заборону використання салютів та піротехніки.

"Власна безпека на першому місці. Потрібно розуміти, що ворог не буде робити жодних поблажок ні військовим, ні цивільним. Ви бачите, як вони б’ють просто по центру тримільйонного міста зенітними ракетами", — сказав він.

Ігнат наголосив на тому, що в першу чергу важливо подбати про власну безпеку – берегти себе, реагувати на сигнали повітряної тривоги. А також не використовувати піротехнічні засоби.

"… жодних феєрверків. У наш час займатися салютами – це просто неправильно з будь-якої точки зору. Тому бережіть себе, а Повітряні сили і Сили оборони будуть робити все для того, щоб якомога більше знищити цих покидьків", — додав речник Повітряних Сил.

Нагадаємо, експерти розповіли "Телеграфу", чому масштабний обстріл 29 грудня стався саме зараз, чого цим домагалися росіяни і які дії нам варто зробити.