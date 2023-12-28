"Начались качели": Дикий назвал причины, почему ВСУ не удалось дожать врага в 2023 году

На сегодня процент того, что мы получили из необходимого еще до весны-2023 — между 30 и 40

Есть несколько причин, почему Украине в 2023 году не удалось выгнать россиян с оккупированных территорий. Главные — недостаток оружия и проблемы с мобилизацией.

Такое мнение высказал эксперт Международного института демократий, экскомандир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикий в разговоре с "Телеграфом". Он объяснил, почему ВСУ не удалось дожать врага, почему украинские военные не вышли в админграницу Крыма и почему конец 2023-го мы встречаем в настроениях "все пропало".

"По разным причинам. Часть которых от нас не зависела. Сильно подвели союзники. Но часть зависела от нас. Это я о мобилизации. Здесь как поучительный урок следует разобрать — откуда у нас взялась вообще эйфория, чрезмерные ожидания, приводящие к тому, что конец 2023-го мы встречаем в настроениях "все пропало, зрада зрадная!", — отметил он.

Дикий подчеркнул, что начинать следует со статьи генералов Залужного и Забродского, увидевшей свет еще в сентябре 2022 года. Там был очерчен стратегический замысел нашего наступления на 2023 год. Никакой военной тайны в приведенных данных не было. Общее направление, общий замысел нашего наступления были очевидны любому, кто хоть немного разбирается в военном деле и географических картах.

По словам эксперта, Залужный и Забродский делали важные посылки. Прежде всего, нашим союзникам. Ведь генералы описали не только, чего мы хотим добиться, но и какой ресурс нам для этого необходим.

"В декабре-2022 уже сам Залужный в интервью The Economist снова делал важные акценты. Напомню, что речь шла о 300-400 танках, 500 гаубицах, 700 бронемашинах. Эти цифры адресовались именно союзникам. Как и посыл о необходимости получения ВСУ дальнобойных ракет и современных боевых самолетов. Приводилась еще одна цифра — 40 бригад пехоты. Это уже был посыл Украине. И всё это для эффективного наступления нам необходимо было к весне-2023", — объяснил Дикий.

Он добавил, что именно в таких условиях мог быть выполнен оперативный замысел: выход летом к побережью Азовского моря, отрезание Крыма, деоккупация которого становилась чисто техническим вопросом. Отсюда и мечты о летнем кофе в Ялте, однако вышло иначе.

"В реальной жизни после публикации этой статьи начались страшные политические качели у наших союзников. Давайте вспомним, как мы ломали политический барьер, чтобы нам в принципе согласились поставлять западные танки. А потом как эти танки, чуть ли не по одному, к нам доезжали. То же самое было со многими другими видами вооружений. Дальнобойные ракеты нам не дали, как и западные самолеты. Подкинули, правда, советские самолеты. Аж весной 2023-го. Таким образом, на момент ожидаемого начала нашего наступления союзники передали Украине приблизительно 15% от того ресурса, который мы заявили как необходимый для этого наступления", — отметил эксперт.

По оценкам Евгения Дикого, на сегодня процент того, что мы получили из необходимого еще до весны-2023 что-то между 30 и 40. Это даже не половина.

"То есть нам дали гораздо меньше, чем мы просили. Да еще растянули поставки на девять месяцев! И продолжают тянуть…", — констатировал он.

Подробнее читайте в статье "Телеграфа": Почему Украина должна гордиться итогами 2023 года на фронте: интервью с Евгением Диким, ч. I

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