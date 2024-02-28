Цифры вполне реальны, но: израильский военный аналитик прокомментировал слова Зеленского о потерях ВСУ

Сохраняя в тайне количество раненых бойцов, Украина поступает правильно

Военный аналитик Игаль Левин отметил, что потери Украины в войне, недавно озвученные президентом Владимиром Зеленским, вполне реальны. По мнению израильского обозревателя, если добавить к ним тех, кто считается пропавшим без вести, складывается абсолютно реальная цифра.

Об этом Левин сказал в эфире Radio NV. Он добавил, что неразглашение количества раненых военных – правильная стратегия.

"Мне не кажется, что украинское высшее руководство пытается как-то обмануть население и военных… Это большие потери. И здесь такой момент, что пропавших без вести много, тысячи. И часто пропавшие без вести это погибшие, тоже. Просто не смогли никак идентифицировать, точно неизвестно. Не записывают в погибшие, потому что есть надежда, что в плену. Или где-то партизанит, находится человек под Мелитополем, по подвалам, и информацию сливает", — отметил Левин.

Военный обозреватель добавил, что, сохраняя в тайне количество раненых бойцов, Украина поступает правильно с точки зрения военной стратегии. Ведь зная такие данные, враг может заключить о боеспособности подразделений.

"В зависимости от количества раненых, враг действительно может сделать вывод о боеспособности подразделений. А погибшие — погибшие, тут уж никак. Такие цифры правильно, что не озвучивают (как и пропавших без вести), потому что можно тогда делать выводы о подразделениях, о бригадах, корпусах И, кстати, мобилизационные возможности, сколько раненых выбывает, сколько из них возвращается. Для врага это все выводы. Понятно, что агентура работает, они цифры достают, но зачем им помогать", — объяснил Левин.

Также аналитик отметил качество предоставления медицинской помощи украинским раненым и сравнил ситуацию в России. По мнению Левина, в Украине все гораздо лучше.

"У Украины лучше с медициной, чем в России. То есть соотношение погибших и раненых в Украине один к четырем, один к пяти, возможно, даже один к шести, потому что действительно медицина неплохо поставлена, особенно на уровне той войны, которая происходит. А в России медицина один к трем, у них она отвратительна", — добавил он.

Напомним, что ранее "Телеграф" сообщал о том, как украинский Генштаб считает потери россиян. По состоянию на сегодняшний день Россиян потеряла убитыми и ранеными 412 610 человек.