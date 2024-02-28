Цифри цілком реальні, але: ізраїльський військовий аналітик прокоментував слова Зеленського про втрати ЗСУ

Зберігаючи у таємниці кількість поранених бійців, Україна чинить правильно

Військовий аналітик Ігаль Левін зазначив, що втрати України у війні, нещодавно озвучені президентом Володимиром Зеленським, цілком реальні. На думку ізраїльського оглядача, якщо додати до них тих, хто вважається зниклим безвісти, то складається абсолютно реальна цифра.

Про це Левін сказав в етері Radio NV. Він додав, що нерозголошення кількості поранених військових — правильна стратегія.

"Мені не здається, що українське вище керівництво намагається якось обдурити населення і військових… Це великі втрати. І тут такий момент, що зниклих безвісти багато, тисячі. І часто зниклі безвісти це загиблі, також. Просто не змогли ніяк ідентифікувати, точно невідомо. Не записують у загиблі, бо є надія, що в полоні. Або десь партизанить, знаходиться людина конкретно під Мелітополем, по підвалах, і інформацію зливає", — зазначив Левін.

Військовий оглядач додав, що зберігаючи у таємниці кількість поранених бійців, Україна чинить правильно з погляду військової стратегії. Адже знаючи такі дані, ворог може зробити висновок про боєздатність підрозділів.

"Залежно від кількості поранених, ворог дійсно може зробити висновок про боєздатність підрозділів. А загиблі — загиблі, тут уже ніяк. Такі цифри правильно, що не озвучують (як і зниклих безвісти), бо можна тоді робити висновки про підрозділи, про бригади, корпуси. І, до речі, мобілізаційні можливості, скільки поранених вибуває, скільки з них повертається. Для ворога це все висновки. Зрозуміло, що агентура працює, вони цифри дістають, але навіщо їм допомагати", — пояснив Левін.

Також аналітик відзначив якість надання медичної допомоги українським пораненим та порівняв із ситуацією в Росії. На думку Левіна, в Україні все значно краще.

"В України краще з медициною, ніж у Росії. Тобто співвідношення загиблих і поранених в Україні один до чотирьох, один до п’яти, можливо, навіть один до шести, тому що дійсно медицина непогано поставлена, особливо на рівні тієї війни, яка відбувається. А в Росії медицина один до трьох, у них вона огидна", — додав він.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" повідомляв про те, як український Генштаб рахує втрати росіян. Станом на сьогодні Росіян втратила вбитими й пораненими 412 610 осіб.