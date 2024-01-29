Зеленский рассказал, что делать с незаконно выехавшими из Украины мужчинами (видео)

Если мы говорим, что защищаем демократию, ценности и свободу, это значит, что и в отношении нарушителей мы должны действовать законодательно, считает глава государства

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уехавшие незаконно люди мобилизационного возраста были в нашей стране. Он считает, что они должны платить налоги, которые пойдут на помощь военным.

Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ARD. Журналистка спросила, что будет с мужчинами призывного возраста, которые выехали из Украины. В пример она добавила, что, например, в Германии проживает около 200 000 тысяч таких мужчин.

Зеленский сказал, что люди в начале полномасштабного вторжения уехали по разным причинам. Ведь все границы были отрыты.

"Люди спасали своих детей, и все это понимают. Кто-то уехал, а кто-то остался. В Украине сейчас много людей работает", — отметил глава государства.

Позже журналистка уточнила, что в Германии дискутируют, следует ли поддерживать Украину для того, чтобы мужчинам призывного возраста, например, сокращать социальную помощь, чтобы эти деньги сэкономить и поддержать нашу страну.

"Есть разные люди, которые уехали. Это и другой возраст, или студенты, и это сложно сказать. Но поддерживать ли людей — это решение вашей страны", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что мужчины не обязательны, все должны быть на фронте, а вопросы в справедливости. Глава государства отметил, что люди должны платить налоги в Украине.

"Они граждане Украины — они должны платить налоги в Украину. Потому что эти деньги пойдут военным, которые нас защищают", — сказал он.

По словам президента, он не требует от Германии немедленно вернуть граждан Украины призывного возраста, поскольку мы живем в демократическом мире. Зеленский объяснил, что для этой процедуры необходим соответствующий закон.

"Не может Олаф Шольц кого-то брать и приезжать с ним. Мы же защищаем ценности. Если мы говорим, что защищаем демократию, ценности и свободу, это значит, что и в отношении нарушителей мы должны действовать законодательно, как в цивилизованной стране", — подытожил. президент Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский подверг критике действия работников ТЦК. По его мнению, у нашей страны достаточно цифровых возможностей, или не мобилизовать военнообязанных таким образом.