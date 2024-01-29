Зеленський розповів, що робити з чоловіками, які незаконно виїхали з України (відео)

Якщо ми говоримо, що ми захищаємо демократії, цінності та свободу, це означає, що і стосовно порушників ми маємо діяти законодавчо, як у цивілізованій країні, вважає глава держави

Президент України Володимир Зеленський заявив, що люди мобілізаційного віку, які виїхали незаконно, були в нашій країні. Він вважає, що вони мають сплачувати податки, які підуть на допомогу військовим.

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD. Журналістка його запитала, що буде з чоловіками призивного віку, які виїхали з України. В приклад вона додала, що, наприклад, у Німеччині проживає приблизно 200 000 тисяч таких чоловіків.

Зеленський сказав, що люди на початку повномасштабного вторгнення виїхали з різних причин. Адже всі кордони були відриті.

"Люди рятували своїх дітей, і всі це розуміють. Хтось поїхав, а хтось лишився. В Україні зараз багато людей працює", — зазначив глава держави.

Пізніше журналістка уточнила, що у Німеччині дискутують, чи слід підтримувати Україну у тому, щоб чоловікам призивного віку, наприклад, скорочувати соціальну допомогу, аби ці гроші зекономити та підтримати нашу країну.

"Є різні люди, які виїхали. Це і інший вік, або студенти і це складно сказати. Але чи підтримувати людей — це рішення вашої країни", — наголосив Зеленський.

Він додав, що чоловіки не обов'язкові всі мають бути на фронті, а питання в справедливості. Глава держави зауважив, люди мають сплачувати податки в Україні.

"Вони громадяни України — вони повинні сплачувати податки в Україну. Бо ці гроші підуть військовим, які нас захищають", — сказав він.

За словами президента, він не вимагає від Німеччини негайно повернути громадян України призивного віку, оскільки ми живемо у демократичному світі. Зеленський пояснив, що для цієї процедури необхідний відповідний закон.

"Не може Олаф Шольц когось брати та приїжджати з ним. Ми ж захищаємо цінності. Якщо ми говоримо, що ми захищаємо демократії, цінності та свободу, це означає, що і стосовно порушників ми маємо діяти законодавчо, як у цивілізованій країні", — підсумував президент України.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський розкритикував дії працівників ТЦК. На його думку, наша країна має достатньо цифрових можливостей, або не мобілізувати військовозобовʼязаних у такий спосіб.