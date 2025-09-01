Дешевше за Tomahawk та за десяток дронів: скільки коштує нова українська ракета "Фламінго"

Найкращі американські ракети Tomahawk, які вважаються "взірцем" крилатих ракет, коштують в кілька разів більше

Українська крилата ракета "Фламінго", яка вже пройшла бойове хрещення та успішно вразила російську ціль, коштує в кілька разів менше за американську крилату ракету Tomahawk. За одну "Фламінго" доведеться викласти менше ніж мільйон євро.

Про це пише видання The Economist. Зазначається, що крилата ракета, яка здатна закинути тонну вибухівки на три тисячі кілометрів, була розроблена та пішла у виробництво в рекордно короткі терміни — менше ніж за дев'ять місяців. Зазвичай такі ракети розробляються роками.

Ще один величезний бонус ракети — її вартість. Вона коштує в межах до мільйона євро. За ціною одна "Фламінго" еквівалентна десятку далекобійних дронів типу українського Ан-196 "Лютий" або російського-іранського "Шахеда". При цьому за мільйон євро у ворога полетить ракета, яка здатна ефективно доставити 1150 кілограмів вибухівки на відстань до 3000 кілометрів.

Найкращі американські ракети Tomahawk, які вважаються своєрідним "взірцем" крилатих ракет, коштують від 1,5 млн до 4 млн євро залежно від модифікації та умов продажу. При цьому бойова частина американської ракети має розмір всього лише в 450 кілограмів.

Представники компанії Fire Point, яка виробляє ракету, сказали, що інженери надихалися німецькою крилатою ракетою "ФАУ-1" (V-1) часів Другої світової війни та паралельно — радянським безпілотним літаком Ту-141 "Стриж"; саме ці радянські безпілотники, перероблені в крилаті ракети, використовувала Україна на початку війни. Звідти прийшла ідея двигуна над фюзеляжем.

Корпус ракети виготовлений зі скловолокна — це дає меншу помітність для радарів. А двигуном, скоріше за все, припускає видання, зробили радянський турбовентиляторний двигун АІ-25. Цей двигун дуже добре освоєний українською промисловістю: його виготовляли для навчально-тренувальних літаків Л-39 "Альбатрос".

Україна не тільки може виготовляти ці двигуни у великих кількостях, але й схоже, що має чималі запаси. Саме це обумовило терміни, заявлені компанією: одна ракета на день у звичайному темпі та сім ракет на день — якщо виробництво потрібно буде масштабувати. При цьому представники компанії поглузували з росіян. Окупанти навряд чи зможуть зашкодити потужностям, на яких виробляється ракета.

"Понад 90% остаточного збирання відбувається на секретних об’єктах, розкиданих по всій Україні", — пояснюється у матеріалі.

Нагадаємо, що 17 серпня Україні показали перше фото української крилатої ракети під назвою "Фламінго", яка вже пройшла випробування та виготовляється серійно. Ця ракета може летіти на відстань до 3000 кілометрів та нести бойову частину масою в одну тонну.