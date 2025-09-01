Дешевле Tomahawk и десятка дронов: сколько стоит новая украинская ракета "Фламинго"

Лучшие американские ракеты Tomahawk, считающиеся "образцом" крылатых ракет, стоят в несколько раз больше

Украинская крылатая ракета "Фламинго", которая уже прошла боевое крещение и успешно поразила российскую цель, стоит в несколько раз меньше американской крылатой ракеты Tomahawk. За одну "Фламинго" придется выложить менее миллиона евро.

Об этом пишет издание The Economist. Отмечается, что крылатая ракета, способная забросить тонну взрывчатки на три тысячи километров, была разработана и пошла в производство в рекордно короткие сроки — менее чем за девять месяцев. Обычно такие ракеты разрабатываются годами.

Еще один огромный бонус ракеты – ее стоимость. Она стоит около миллиона евро. По цене одна "Фламинго" эквивалентна десятке дальнобойных дронов типа украинского Ан-196 "Лютий" или российско-иранского "Шахеда". При этом за миллион евро во врага полетит ракета, способная эффективно доставить 1150 килограммов взрывчатки на расстояние до 3000 километров.

Лучшие американские ракеты Tomahawk, считающиеся своеобразным "образцом" крылатых ракет, стоят от 1,5 до 4 млн евро в зависимости от модификации и условий продажи. При этом боевая часть американской ракеты имеет размер всего в 450 килограммов.

Представители компании Fire Point, производящей ракету, сказали, что инженеры вдохновлялись немецкой крылатой ракетой "ФАУ-1" (V-1) времен Второй мировой войны и параллельно — советским беспилотным самолетом Ту-141 "Стриж"; именно эти советские беспилотники, переработанные в крылатые ракеты, использовала Украина в начале войны. Оттуда пришла идея двигателя над фюзеляжем.

Корпус ракеты изготовлен из стекловолокна – это дает меньшую заметность для радаров. А двигателем, скорее всего, предполагает издание, сделали советский турбовентиляторный двигатель АИ-25. Этот двигатель очень хорошо освоен украинской промышленностью: его производили для учебно-тренировочных самолетов Л-39 "Альбатрос".

Украина не только может производить эти двигатели в больших количествах, но и, похоже, имеет немалые запасы. Это обусловило сроки, заявленные компанией: одна ракета в день в обычном темпе и семь ракет в день — если производство нужно будет масштабировать. При этом представители компании посмеялись над россиянами. Оккупанты вряд ли смогут повредить мощностям, на которых производится ракета.

"Более 90% окончательного сбора происходит на секретных объектах, разбросанных по всей Украине", — объясняется в материале.

Напомним, что 17 августа Украине показали первое фото украинской крылатой ракеты под названием "Фламинго", которая уже прошла испытание и производится серийно. Эта ракета может лететь на расстояние до 3000 км и нести боевую часть массой в одну тонну.