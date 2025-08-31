Как будут оправдываться? В дроне "Гербера" в камере нашли видео с китайского завода

На видео хорошо видна лаборатория, или производственный цех предприятия, где производили камеру

Украина получила очередное доказательство того, что Китай стал критически важным для России поставщиком высокотехнологичных комплектующих для вооружения. В частности, в сбитом российском дроне "Гербера" нашли камеру китайского производства, а в камере — видео, снятое на китайском заводе во время проверки камеры перед ее отправкой в Россию.

Об этом сообщил украинский эксперт по системам РЭБ и связи Сергей "Флэш" Бескрестнов. Он опубликовал видео, найденные в камере сбитого беспилотника.

"В камере очередной сбитой "Герберы" обнаружил видео с китайского завода, на котором проверяли работу этой камеры", – написал он.

На видео хорошо видна лаборатория или производственный цех предприятия, где изготовляли камеру. А в окне на видео очень хорошо просматривается трафик на улице большого города – и это точно не Россия. Как видео оказались в камере — пока неизвестно, но, скорее всего, на заводе тестеры просто забыли их оттуда удалить и они остались в памяти устройства.

Китай – враг Украины?

Напомним, что начиная с 2022 года Китай прикидывается "нейтралом", не оказывая официальной поддержки ни одной из сторон и даже называя войну в Украине "кризисом" или "конфликтом". Но с другой стороны, китайцы не только снабжают россиян товарами двойного назначения, но и "прикрывают" Кремль дипломатически. Китайские наемные солдаты воюют за российских оккупантов, а китайские офицеры находятся около фронта, чтобы изучить опыт войны в Украине. Более того, во время визита в Москву 8 мая китайский руководитель Си Цзиньпин поддержал позицию Путина относительно войны в Украине.

Издание The Economist в расследовании от 19 июня 2025 года пишет, что Пекин стал, без преувеличения, решающим поставщиком для военно-промышленного комплекса России. Китай поставляет России электронику, станки, оказывает россиянам экономическую и дипломатическую поддержку, заявили журналисты. В новых российских "шахедах" 90% компонентов – китайского происхождения, а не американского, как было раньше.

По данным украинских СМИ, Китай не только поддерживает активные политические контакты с россиянами, но и готовится грабить Украину. В частности, так называемый "частный бизнес" китайцев начал активно "заходить" на временно оккупированные украинские территории, которые сейчас находятся под контролем российского режима. По меньшей мере, десяток частных китайских компаний сейчас активно сотрудничает с предприятиями на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области (в том числе с подсанкционными), поставляют им промышленное оборудование, отстраивают разрушенные заводы.

При этом министр иностранных дел Китая Ван И в июле во время встречи с высокой представительницей по дипломатии Европейского Союза Каей Каллас пробил новое дно. После того как в МИД Китая выразили обеспокоенность ударами Украины по России, Ван И заявил, что Пекин не может позволить России потерпеть поражение в Украине, а Киеву, соответственно, победить в войне. Пекин опасается, что в этом случае США перекинут на Китай все свое внимание.