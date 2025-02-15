Понятно, что "частный бизнес" Китая не появился на оккупированных территориях Украины без разрешения партии

Китай не только поддерживает активные политические контакты с россиянами, но и готовится грабить Украину. В частности, так называемый "частный бизнес" китайцев начал активно "заходить" на временно оккупированные украинские территории, которые сейчас находятся под контролем российского режима. По меньшей мере, десяток частных китайских компаний сейчас активно сотрудничает с предприятиями на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области (в том числе с подсанкционными), поставляют им промышленное оборудование, отстраивают разрушенные заводы.

Об этом пишет украинское издание NV. Отмечается, что представители китайского бизнеса прекрасно понимают, что они делают, но, похоже, они уверены, что останутся без всякого наказания. "Частные бизнесмены" не рискнули бы демонстративно нарушать международное право, если бы это не позволила им Коммунистическая партия Китая.

В частности, судя по открытым источникам, в том числе публикациям российской пропаганды и сообщениям оккупационных администраций, китайские компании развернули активную деятельность на оккупированных территориях Украины. Китайские бизнесмены из разных сфер – от энергетики и инфраструктуры сельского хозяйства до легкой промышленности – ездят на ВОТ, создают совместные предприятия с россиянами и пытаются привлекать на работу местных.

"В настоящее время россиянам не хватает денег на отстройку захваченных украинских земель. Поэтому Кремль пытается приобщить китайские компании к инвестированию в оккупированные районы Украины", — сказал в комментарии изданию директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский.

Еще с весны 2023 года на так называемой "Кантонской ярмарке" в китайском Гуанчжоу были представлены предприятия из оккупированных частей Донбасса и Луганщины. Тогда же приспешник оккупантов Артем Жихарев, "советник генерального директора" оккупационной "государственной компании "Недра" из так называемой "ДНР", посетил заводы по производству горнодобывающего оборудования в Пекине, Чжэнчжоу, Цзинане и Тайюане. А уже в следующем году китайская компания Liming Heavy Industry Science & Technology в нарушение санкций поставила для "Недр" ряд видов промышленного оборудования – в частности стационарные дробарные установки, вибрационные питатели и дополнительное оборудование.

Издание отмечает, что это не единственный пример, когда китайцы помогают российским оккупантам отстраивать промышленность на Донбассе. Хуже то, что Китай положил глаз на украинские ресурсы, в частности, на уголь. Бизнесмены из Китая поставляли оборудование для захваченных россиянами шахт в Торезе, Снежном и Хрестивке. Кроме этого, оккупанты пытаются "встроить" временно оккупированные территории в международный транспортный коридор "Европа — Западный Китай": есть мнение, что активно строящаяся автодорога Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь станет частью этого пути.

Также на достаточно высоком уровне проходят контакты китайских представителей коммунистической партии и представителей оккупационных администраций. Китайцы с готовностью принимают у себя людей, которые находятся под санкциями цивилизованного мира и под следствием в Украине. Один из причастных к помощи для российских оккупантов, по данным издания – Ван Дунтао, помощник генерального директора, секретарь партийной ячейки и генеральный директор направления инвестиций и финансирования Heilongjiang Construction Investment Group.

Эксперты сказали, что в первом полугодии 2023 года украденное россиянами из оккупированных районов Донецкой и Луганской области шло, в том числе, на экспорт в Китай. Кроме Китая, покупали украденное Турция, Сирия, Беларусь, Казахстан и непризнанная "Республика Абхазия". В то же время, за 2023 год 60% импорта на оккупированную часть Луганщины составил именно китайский товар.

Россияне не способны самостоятельно отстроить разрушенный Донбасс, потому пытаются затащить туда китайских инвесторов и производителей. Кроме того, вовлекая Китай в эту авантюру, Кремль планирует заинтересовать китайский бизнес в том, чтобы оккупированные территории оставались под контролем российского режима.

"Кремль предлагает какие-то выгодные условия Пекину, китайскому бизнесу на оккупированных территориях. А КНР в ответ через все дипломатические каналы продвигает тезис, чтобы оккупированная часть оставалась под контролем РФ. В сущности, это техника бизнес-лоббизма, но именно для легализации военной агрессии Путина на международном уровне", – подытожил политолог Петр Олещук в комментарии изданию.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский недавно говорил, что если президент США Дональд Трамп и европейские союзники не хотят, чтобы украинскими ресурсами завладели Китай, КНДР, Иран и другие приспешники обитателя Кремля – нужно остановить агрессора и защитить центральную Украину, которая очень богата ресурсами. Киев не собирается просто так отдавать ископаемые даже партнерам только на условиях сотрудничества.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Китай сыграл ключевую роль в войне России против Украины, говорил бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг. Несмотря на публичные заявления, в 2023 году 90% импортированной микроэлектроники поступило в РФ из Китая. А в США не раз говорили публично, что Китай не занимает в войне против Украины нейтральную позицию, как это заявляет Пекин. На самом деле Китай в войне избрал сторону Владимира Путина, которому помогает.