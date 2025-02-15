Зрозуміло, що "приватний бізнес" Китаю не з'явився б на окупованих територіях України без дозволу партії

Китай не тільки підтримує активні політичні контакти з росіянами, але й готується грабувати Україну. Зокрема, так званий "приватний бізнес" китайців почав активно "заходити" на тимчасово окуповані українські території, які зараз перебувають під контролем російського режиму. Щонайменше десяток приватних китайських компаній зараз активно співпрацює з підприємствами на окупованих територіях Донецької та Луганської області (в тому числі з підсанкційними), постачають їм промислове устаткування, відбудовують зруйновані заводи.

Про це пише українське видання NV. Зазначається, що представники китайського бізнесу чудово розуміють, що вони роблять, але схоже, вони впевнені, що залишаться без будь-якого покарання. "Приватні бізнесмени" не ризикнули б так демонстративно порушувати міжнародне право, якби це не дозволила їм Комуністична партія Китаю.

Зокрема, судячи з відкритих джерел, в тому числі публікацій російської пропаганди та повідомлення окупаційних адміністрацій, китайські компанії розгорнули активну діяльність на окупованих територіях України. Китайські бізнесмени з різних сфер – від енергетики та інфраструктури сільського господарства до легкої промисловості – їздять на ТОТ, створюють там спільні підприємства з росіянами та намагаються залучати на роботу місцевих.

"На даний час росіянам не вистачає грошей для розбудови захоплених українських земель. Тому Кремль намагається долучити китайські компанії до інвестування в окуповані райони України", – сказав у коментарі виданню директор Інституту стратегічних досліджень і безпеки Павло Лисянський.

Ще з весни 2023 року на так званому "Кантонському ярмарку" в китайському Гуанчжоу були представлені підприємства з окупованих частин Донеччини та Луганщини. Тоді ж поплічник окупантів Артем Жихарєв, "радник генерального директора" окупаційної "державної компанії "Надра" з так званої "ДНР", відвідав заводи з виробництва гірничодобувного устаткування в Пекіні, Чженчжоу, Цзінані та Тайюані. А вже наступного року китайська компанія Liming Heavy Industry Science & Technology у порушення санкцій поставила для "Надр" низку видів промислового устаткування – зокрема, стаціонарні дробарні установки, вібраційні живильники та додаткове обладнання.

Видання зазначає, що це не єдиний приклад, коли китайці допомагають російським окупантам відбудовувати промисловість на Донбасі. Гірше те, що Китай поклав око на українські ресурси, зокрема на вугілля. Бізнесмени з Китаю постачали обладнання для захоплених росіянами шахт в Торезі, Сніжному та Хрестівці. Окрім цього, окупанти намагаються "вбудувати" тимчасово окуповані території до міжнародного транспортного коридору "Європа – Західний Китай": є думка, що автодорога Ростов-на-Дону — Маріуполь — Мелітополь — Сімферополь, яку росіяни активно будують, стане частиною цього шляху.

Також на доволі високому рівні проходять контакти китайських представників комуністичної партії та представників окупаційних адміністрацій. Китайці охоче приймають людей, які перебувають під санкціями цивілізованого світу та під слідством в Україні. Один з причетних до допомоги російських окупантів, за даними видання – Ван Дунтао, помічник генерального директора, секретар партійного осередку та генеральний директор напряму інвестицій та фінансування Heilongjiang Construction Investment Group.

Експерти сказали виданню, що у першому півріччі 2023 року викрадене росіянами з окупованих районів Донецької та Луганської області йшло в тому числі на експорт в Китай. Окрім Китаю, купували крадене Туреччина, Сирія, Білорусь, Казахстан та невизнана "Республіка Абхазія". Водночас за 2023 рік 60% імпорту на окуповану частину Луганщини склав саме китайський товар.

Росіяни не здатні самостійно відбудувати зруйнований Донбас, тому намагаються затягти туди китайських інвесторів та виробників. Окрім того, втягуючи Китай в цю авантюру, Кремль планує зацікавити китайський бізнес в тому, щоб окуповані території залишалися під контролем російського режиму.

"Кремль пропонує якісь вигідні умови Пекіну, китайському бізнесу на окупованих територіях. А КНР у відповідь через усі дипломатичні канали просуває тезу, щоб окупована частина залишалася під контролем РФ. По суті, це техніка бізнес-лобізму, але саме для легалізації військової агресії Путіна на міжнародному рівні", – підсумував політолог Петро Олещук у коментарі виданню.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський нещодавно говорив, що якщо президент США Дональд Трамп та європейські союзники не хочуть, щоб українськими ресурсами заволоділи Китай, КНДР, Іран та інші поплічники мешканця Кремля – потрібно зупинити агресора та захистити центральну Україну, яка дуже багата на ресурси. Київ не збирається просто віддавати копалини навіть партнерам – тільки на умовах співробітництва.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Китай відіграв ключову роль у війні Росії проти України, говорив колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг. Попри публічні заяви, за 2023 рік 90% імпортованої мікроелектроніки надійшло до РФ із Китаю. А в США неодноразово говорили прилюдно, що Китай не займає у війні проти України нейтральну позицію, як це заявляє Пекін. Насправді Китай у війні обрав сторону Володимира Путіна, якому допомагає.