Голливуду такое и не снилось: мужчина уничтожил российский дрон голыми руками (видео)

Легенда о сбитии дрона банкой огурцов уже не выглядит такой невероятной

Жители прифронтовых городов похоже уже смирились с экстремальными ситуациями, которые происходят чуть ли не каждый день, а потому иногда делают опасные и безрассудные вещи. Например, ловят российские FPV-дроны голыми руками.

Кадры одного такого случая разлетелись по сети 25 августа. Утверждается, что он произошел где-то под Покровском.

Первый ролик было обнародовано в российском сегменте сети, чем можно объяснить ироничную музыку, наложенную на видео. На кадрах показано, как оператор направляет БПЛА под противодроновую сеть и готовиться атаковать гражданского, который ничего не подозревая шел куда-то с велосипедом.

Однако, рывка к цели не произошло, поскольку дрон оказался в руках другого местного жителя, который схватил его сзади и швырнул об землю. На этом видео обрывается из-за потери связи.

Россияне предположили, что дрон взорвался, а мужчина погиб. Но видео из украинского дрона-наблюдателя показывает картину чуть шире.

Мужчина смог не просто разбить корпус дрона о дорогу, но также отсоединил кабель связи, попытался извлечь батарею, а затем храбро (или безрассудно) оторвал боевую часть.

После публикации второго видео россияне начали возмущаться о том, почему на БПЛА не предусмотрели механизм самоуничтожения на этот случай.

В украинском сегменте же лишь подчеркнули, что делать так очень опасно, ведь неправильное движение может привести ко взрыву. Хотя нашлись и те, кто отметил, что мужчина первым делом полез отсоединять батарею, а значит понимал, что такое FPV-дрон и как он устроен.

В сети так делать не рекомендуют

