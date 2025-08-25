Голівуду таке і не снилося: чоловік знищив російський дрон голими руками (відео)

Легенда про збиття дрона банкою огірків вже не виглядає такою неймовірною

Жителі прифронтових міст схоже вже змирилися з екстремальними ситуаціями, які відбуваються чи не щодня, а тому іноді роблять небезпечні та безрозсудні речі. Наприклад, ловлять російські FPV-дрони голими руками.

Кадри одного такого випадку розлетілися мережею 25 серпня. Стверджується, що він стався десь під Покровськом.

Перший ролик було оприлюднено у російському сегменті мережі, чим можна пояснити іронічну музику, накладену на відео. На кадрах показано, як оператор направляє БПЛА під протидронову сітку і готується атакувати цивільного, який нічого не підозрюючи йшов кудись із велосипедом.

Проте ривка до цілі не відбулося, оскільки дрон опинився в руках іншого місцевого жителя, який схопив його ззаду і шпурнув об землю. На цьому відео обривається через втрату зв’язку.

Росіяни припустили, що дрон вибухнув, а чоловік загинув. Але відео з українського дрона-спостерігача показує картину трохи ширше.

Чоловік зміг не просто розбити корпус дрона об дорогу, але також від’єднав кабель зв’язку, спробував витягти батарею, а потім сміливо (або безрозсудно) відірвав бойову частину.

Після публікації другого відео росіяни почали обурюватися, чому на БПЛА не передбачили механізму самознищення на цей випадок.

В українському сегменті лише підкреслили, що робити так дуже небезпечно, адже неправильний рух може призвести до вибуху. Хоча знайшлися і ті, хто зазначив, що чоловік насамперед поліз від’єднувати батарею, а отже розумів, що таке FPV-дрон і як він влаштований.

У мережі так робити не рекомендують

