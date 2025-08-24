Плавала недалеко від берега: моряки біля Одеси ледь розминулись із небезпечним "сюрпризом" (відео)

Чорне море стало дуже небезпечним

Після початку російського вторгнення акваторія Чорного моря стала дуже небезпечною для цивільних судів через густе мінування. При тому, іноді ці міни зриваються з якоря і просто дрейфують за течією.

Одну з таких зняв екіпаж судна неподалік узбережжя Одеси. Кадрами поділився telegram-канал "Одеса, як вона є".

На короткому ролику помітний темний об’єкт, який плаває в морі за кількасот метрів від оператора. Через віддаленість складно зрозуміти, що це за модель, і кому вона належить.

З 2022 року морські міни активно застосовувалися як Україною для захисту своїх міст від десанту, так і Росією для саботажу морської торгівлі. Через відносну простоту у виготовленні та дешевизні, цей пристрій є ефективним засобом боротьби з кораблями противника. Однак періодично вони доставляють проблеми й цивільному населенню — наприклад, якірні міни періодично зриває під час штормів, після чого їх забирає течією у непередбачувані місця і навіть в акваторію інших чорноморських країн, на кшталт Румунії.

Самі міни сильно розрізняються за будовою, способом встановлення, типом підривника і т.д. Найбільш характерним в уявленні українців образом морської міни є радянська МЯМ (Мала якірна міна), яку неодноразово знаходили на узбережжі Чорного моря.

МЯМ в Одесі у 2023 році

КПМ — більша версія морської якірної міни

Втім, після Другої світової війни СРСР розробив понад 20 різних моделей морських мін, і деякі з них зовсім не схожі на традиційні плаваючі "кульки". Наприклад, міна ПМ-2 нагадує довгий циліндр, а МДМ-3 — авіаційну бомбу, що пов’язано з її способом встановлення.

Через це рятувальники закликають мешканців не наближатися до підозрілих предметів, які незрозуміло як опинилися на узбережжі.

Варто зазначити, що гучний інцидент із вибухом міни на пляжі стався 10 серпня. Тоді повідомлялося, що у Затоці під Одесою боєприпас вибухнув прямо на жвавому пляжі, що призвело до загибелі трьох людей.