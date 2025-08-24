Плавала недалеко от берега: моряки возле Одессы едва разминулись с опасным "сюрпризом" (видео)

Черное море стало очень опасным

После начала российского вторжения акватория Черного моря стала очень опасной для гражданских судов из-за обильного минирования. При том, иногда эти мины срываются с якоря и просто дрейфуют вслед за течением.

Одну из таковых заснял экипаж судна неподалеку от побережья Одессы. Кадрами поделился telegram-канал "Одесса, как она есть".

На коротком ролике заметен темный объект, который плавает в море в нескольких сотнях метров от оператора. Из-за отдаленности сложно понять, что это за модель и кому она принадлежит.

Как известно, с 2022 года морские мины активно применялись как Украиной для защиты своих городов от десанта, так и Россией для саботажа морской торговли. Из-за относительной простоты в изготовлении и дешевизны, это устройство является эффективным средством борьбы с кораблями противника. Однако периодически они доставляют проблемы и гражданскому населению — например, якорные мины периодически срывает во время штормов, после чего их уносит течением в непредсказуемые места и даже в акваторию других черноморских стран, вроде Румынии.

Сами мины сильно различаются по строению, способу установки, типу взрывателя и т.д. Наиболее характерным в представлении украинцев образом морской мины является советская МЯМ (Малая якорная мина), которую неоднократно находили на побережье Черного моря.

МЯМ в Одессе в 2023 году

КПМ - более крупная версия морской якорной мины

Впрочем, после Второй мировой войны СССР разработал более 20 разных моделей морских мин, и некоторые их них совершенно не похожи на традиционные плавающие "шарики". Например, мина ПМ-2 напоминает длинный цилиндр, а МДМ-3 — авиационную бомбу, что связано с ее способом установки.

Из-за этого спасатели призывают жителей не приближаться к подозрительным предметам, которые непонятно как оказались на побережье.

Стоит отметить, что громкий инцидент со взрывом мины на пляже произошел 10 августа. Тогда сообщалось, что в Затоке под Одессой боеприпас взорвался прямо на оживленном пляже, что привело к гибели троих людей.