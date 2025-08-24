Плавала недалеко от берега: моряки возле Одессы едва разминулись с опасным "сюрпризом" (видео)
Черное море стало очень опасным
После начала российского вторжения акватория Черного моря стала очень опасной для гражданских судов из-за обильного минирования. При том, иногда эти мины срываются с якоря и просто дрейфуют вслед за течением.
Одну из таковых заснял экипаж судна неподалеку от побережья Одессы. Кадрами поделился telegram-канал "Одесса, как она есть".
На коротком ролике заметен темный объект, который плавает в море в нескольких сотнях метров от оператора. Из-за отдаленности сложно понять, что это за модель и кому она принадлежит.
Как известно, с 2022 года морские мины активно применялись как Украиной для защиты своих городов от десанта, так и Россией для саботажа морской торговли. Из-за относительной простоты в изготовлении и дешевизны, это устройство является эффективным средством борьбы с кораблями противника. Однако периодически они доставляют проблемы и гражданскому населению — например, якорные мины периодически срывает во время штормов, после чего их уносит течением в непредсказуемые места и даже в акваторию других черноморских стран, вроде Румынии.
Сами мины сильно различаются по строению, способу установки, типу взрывателя и т.д. Наиболее характерным в представлении украинцев образом морской мины является советская МЯМ (Малая якорная мина), которую неоднократно находили на побережье Черного моря.
Впрочем, после Второй мировой войны СССР разработал более 20 разных моделей морских мин, и некоторые их них совершенно не похожи на традиционные плавающие "шарики". Например, мина ПМ-2 напоминает длинный цилиндр, а МДМ-3 — авиационную бомбу, что связано с ее способом установки.
Из-за этого спасатели призывают жителей не приближаться к подозрительным предметам, которые непонятно как оказались на побережье.
Стоит отметить, что громкий инцидент со взрывом мины на пляже произошел 10 августа. Тогда сообщалось, что в Затоке под Одессой боеприпас взорвался прямо на оживленном пляже, что привело к гибели троих людей.