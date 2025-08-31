Як будуть виправдовуватися? У дроні "Гербера" в камері знайшли відео з китайського заводу

На відео добре видно лабораторію, або виробничий цех підприємства, де виробляли камеру

Україна отримала черговий доказ того, що Китай є критично важливим для Росії постачальником високотехнологічних комплектуючих для озброєння. Зокрема у збитому російському дроні "Гербера" знайшли камеру китайського виробництва, а в камері — відео, зняті на китайському заводі під час перевірки камери перед її відправкою до Росії.

Про це повідомив український експерт із систем РЕБ та зв’язку Сергій "Флеш" Бескрестнов. Він опублікував відео, які знайшли у камері збитого безпілотника.

"У камері чергової збитої "Гербери" виявив відео з китайського заводу, на якому перевіряли роботу цієї камери", – написав він.

На відео добре видно лабораторію, або виробничий цех підприємства, де виробляли камеру. А у вікні на відео дуже добре проглядається трафік на вулиці великого міста — і це точно не Росія. Як відео опинилися у камері — поки що невідомо, але скоріше за все, на заводі тестери просто забули їх звідти видалити і вони залишилися у пам'яті пристрою.

Китай — ворог України?

Нагадаємо, що починаючи з 2022 року Китай вдає із себе "нейтрала", не надаючи офіційної підтримки жодній зі сторін та навіть називаючи війну в Україні "кризою" або "конфліктом". Але з іншого боку, китайці не тільки постачають росіянам товари подвійного призначення, але й "прикривають" Кремль дипломатично. Китайські наймані солдати воюють за російських окупантів, а китайські офіцери перебувають біля фронту, щоб вивчити досвід війни в Україні. Щобільше, під час візиту до Москви 8 травня китайський керівник Сі Цзіньпін підтримав позицію Путіна щодо війни в Україні.

Видання The Economist у розслідуванні від 19 червня 2025 року пише, що Пекін став, без перебільшення, вирішальним постачальником для військово-промислового комплексу Росії. Китай постачає Росії електроніку, верстати, надає росіянам економічну та дипломатичну підтримку, заявили журналісти. У нових російських "шахедах" 90% компонентів – китайського походження, а не американського, як було раніше.

За даними українських ЗМІ, Китай не тільки підтримує активні політичні контакти з росіянами, але й готується грабувати Україну. Зокрема, так званий "приватний бізнес" китайців почав активно "заходити" на тимчасово окуповані українські території, які зараз перебувають під контролем російського режиму. Щонайменше десяток приватних китайських компаній зараз активно співпрацює з підприємствами на окупованих територіях Донецької та Луганської області (в тому числі з підсанкційними), постачають їм промислове устаткування, відбудовують зруйновані заводи.

При цьому міністр закордонних справ Китаю Ван I у липні під час зустрічі з високою представницею з питань дипломатії Європейського Союзу Каєю Каллас пробив нове дно. Після того як в МЗС Китаю висловили занепокоєння ударами України по Росії, Ван І заявив, що Пекін не може дозволити Росії зазнати поразки в Україні, а Києву, відповідно, перемогти у війні. Пекін побоюється, що в цьому випадку США перекинуть на Китай всю свою увагу.