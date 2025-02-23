Чи готує Росія масований удар на річницю вторгнення: Буданов зробив заяву

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив про ймовірність нової масованої атаки Росії 24 лютого, у третю річницю повномасштабного вторгнення. Відповідаючи на запитання щодо можливого ракетного удару, він коротко зазначив: "бомбардувальники завантажені".

Про це очільник розвідувального відомства заявив на форумі "Україна. Рік 2025".

Зазначимо, що в ніч на 23 лютого російські війська вже здійснили найбільшу атаку безпілотниками за весь період війни. У небі було зафіксовано понад 200 ворожих дронів, які атакували різні регіони України.

Російські окупанти можуть влаштувати масований ракетний удар по Україні в будь-який день – принаймні, з такою думкою щодня працюють Повітряні сили. Різні символічні для України дати тільки посилюють цю загрозу.

Про це сказав керівник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Відповідаючи на питання, чи готуються ПС ЗСУ до можливої ракетної атаки росіян на 24 лютого, третю річницю початку повномасштабної війни, він зазначив, що точно сказати важко.

"Це те, що відбувається завжди. Новий рік, будь-яка символічна дата для окупанта чи символічна дата для України, приміром, День незалежності. Очікувати – ми вже очікуємо три роки, день в день. Пережили різні очікування, "Орєшніки" і так далі", – пояснив він.

Ігнат додав, що в контексті саме спроб атакувати Україну казати важко. Росіяни вже не ті, які були на початку війни, вони змушені витрачати ракети виключно за чіткими планами та чітко по визначених ними об'єктах.

"Росія має свій чіткий план, вони мають визначені об'єкти, по яких хочуть ударити. Вони планують свої удари відповідно до задумів стратегічних. Також враховують різні фактори, навіть погодні умови. Це теж дуже впливає сьогодні на те, щоб планувати удар в той чи інший регіон", – резюмував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Кирило Буданов висловлював думку, що припинення війни у 2025 році є реальним, проте він не може прогнозувати, наскільки воно буде тривалим і ефективним.