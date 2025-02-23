Готовит ли Россия массированный удар на годовщину вторжения: Буданов сделал заявление

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о вероятности новой массированной атаки России 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения. Отвечая на вопрос о возможном ракетном ударе, он коротко отметил: "бомбардировщики загружены".

Об этом глава разведывательного ведомства заявил на форуме "Украина. Год 2025".

Отметим, что в ночь на 23 февраля российские войска уже совершили самую большую атаку беспилотниками за весь период войны. В небе было зафиксировано более 200 вражеских дронов, атаковавших разные регионы Украины.

Российские оккупанты могут устроить массированный ракетный удар по Украине в любой день – по крайней мере, с таким мнением ежедневно работают Воздушные силы. Разные символические для Украины даты только усугубляют эту угрозу.

Об этом сказал руководитель управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Отвечая на вопрос, готовятся ли ВС ВСУ к возможной ракетной атаке россиян на 24 февраля, третью годовщину начала полномасштабной войны, он отметил, что точно сказать сложно.

"Это то, что происходит всегда. Новый год, любая символическая дата для оккупантов или символическая дата для Украины, например, День независимости. Ожидать — мы уже ожидаем три года, день в день. Пережили разные ожидания, "Орешники" и так далее", — пояснил он.

Игнат добавил, что в контексте именно попыток атаковать Украину говорить сложно. Россияне уже не те, которые были в начале войны, они вынуждены тратить ракеты исключительно по четким планам и четко по определенным объектам.

"Россия имеет свой четкий план, у них есть определенные объекты, по которым хотят ударить. Они планируют свои удары в соответствии с замыслами стратегическими. Также учитывают разные факторы, даже погодные условия. Это тоже очень влияет сегодня на то, чтобы планировать удар в тот или иной регион", — резюмировал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Кирилл Буданов высказывал мнение, что прекращение войны в 2025 году реально, однако он не может прогнозировать, насколько оно будет длительным и эффективным.