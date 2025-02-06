У Генштабі підтвердили успішний удар по аеродрому, який росіяни використовують для війни

У Генштабі запевнили, що удари по об’єктах, задіяних у забезпеченні війни та терорі цивільного населення, триватимуть

В ніч на 6 лютого у Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю Росії пролунали вибухи. Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили аеродром "Приморсько-Ахтарський", звідки росіяни запускають "шахеди" по Україні.

Про ураження аеродрому повідомили у Генеральному штабі України. Там додали, що це — об’єкт оперативного базування авіаційних засобів. Росіяни використовують аеродром "Приморсько-Ахтарський" для зберігання, підготовки та пусків БпЛА типу "Shahed" по території України. Також там обслуговують авіатехніку, яку ворог використовує в районах Запорізької та Херсонської областей.

"Підтверджено влучання та вибухи в районі цілі. Виникла пожежа. Результати ураження уточнюються. Удари по об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України та терорі цивільного населення, триватимуть", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на середу, 5 лютого, у Краснодарському краї Росії було оголошено повітряну тривогу, пролунали вибухи. Регіон атакували безпілотники, в результаті сталася пожежа на нафтобазі у станиці Новомінська Канівського району.