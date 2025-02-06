В Генштабе подтвердили успешный удар по аэродрому, который россияне используют для войны

В Генштабе заверили, что удары по объектам, задействованным в обеспечении войны и терроре гражданского населения, будут продолжаться

В ночь на 6 февраля в Приморско-Ахтарске Краснодарского края России раздались взрывы. Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили аэродром "Приморско-Ахтарский", откуда россияне запускают "шахеды" по Украине.

Об поражении аэродрома сообщили в Генеральном штабе Украины. Там добавили, что это объект оперативного базирования авиационных средств. Россияне используют аэродром "Приморско-Ахтарский" для хранения, подготовки и пусков БпЛА типа "Shahed" по территории Украины. Также там обслуживают авиатехнику, используемую врагом в районах Запорожской и Херсонской областей.

"Подтверждены попадания и взрывы в районе цели. Возник пожар. Результаты поражения уточняются. Удары по объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины и терроре гражданского населения, будут продолжаться", — говорится в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на среду, 5 февраля, в Краснодарском крае России была объявлена воздушная тревога, раздались взрывы. Регион атаковали беспилотники, в результате произошел пожар на нефтебазе у станицы Новоминская Каневского района.