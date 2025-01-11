Через нічну атаку дронів проти України є пошкодження у семи областях

Росіяни б'ють по Україні щоночі

В ніч на суботу, 11 січня, Росія атакувала Україну 74 безпілотниками. Внаслідок обстрілу є пошкодження у семи областях.

Як повідомили у Повітряних Силах України, 47 ворожих БПЛА було збито у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях. Ще 27 безпілотників не досягли цілей (були локаційно втрачені).

"Через падіння збитих ворожих безпілотників у семи областях України пошкоджено господарчі будівлі, установи, приватні будинки, автотранспорт. Попередньо, без жертв, наслідки ліквідовують, постраждалим надається допомога", — додали у ПС.

Київська область

Внаслідок російської атаки дронами в одному з районів Київщини було пошкоджено два приватних будинки, паркан та два господарські приміщення. Інформація про постраждалих наразі не надходила, поінформували у поліції.

Черкаська область

У Черкаській області уламками збитого дрона пошкоджено скління вікон у чотирьох будинках. Як повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, в межах області збили 9 БпЛА.

Дніпропетровська область

Глава ОВА Сергій Лисак написав у Telegram, що над областю було знищено 7 російських безпілотників. У Самарівському районі внаслідок ворожої атаки зайнялася господарська споруда – полум'я загасили. Пошкоджено також три приватні будинки та легковик.

"Через сильний стрес медична допомога знадобилася трьом людям – 10-річному хлопчику і жінкам 30 та 88 років. Її лікарі надали на місці", — додав Лисак.

Кіровоградська область

Глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що через нічну атаку в Олександрівській громаді зафіксовано пошкодження вікон та покрівель в кількох приватних будинках. Зачепило й опору лінії електропередач. На щастя, минулося без постраждалих.

Як повідомляв "Телеграф", в міноборони Росії заявили, що РФ вночі атакували 85 безпілотників. Два з них влетіли у житлові будинки у Котовську Тамбовської області. В мережі з'явилися фото та відео наслідків.