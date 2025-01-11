Из-за ночной атаки дронов против Украины есть повреждения в семи областях

Россияне бьют по Украине каждую ночь

В ночь на субботу, 11 января, Россия атаковала Украину 74 беспилотниками. В результате обстрела есть повреждения в семи областях.

Как сообщили в Воздушных Силах Украины, 47 вражеских БПЛА были сбиты в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской и Николаевской областях. Еще 27 беспилотников не достигли целей (были локационно утрачены).

"Из-за падения сбитых вражеских беспилотников в семи областях Украины повреждены хозяйственные здания, учреждения, частные дома, автотранспорт. Предварительно, без жертв, последствия ликвидируют, пострадавшим оказывается помощь", — добавили в ВС.

Киевская область

В результате российской атаки дронами в одном из районов Киевщины были повреждены два частных дома, забор и два хозяйственных помещения. Информация о пострадавших не поступала, сообщили в полиции.

Черкасская область

В Черкасской области обломками сбитого дрона повреждено остекление окон в четырех домах. Как сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, в пределах области сбили 9 БпЛА.

Днепропетровская область

Глава ОВА Сергей Лысак написал в Telegram, что над областью было уничтожено 7 российских беспилотников. В Самаровском районе в результате вражеской атаки загорелось хозяйственное сооружение – пламя погасили. Повреждены также три частных дома и легковушка.

"Из-за сильного стресса медицинская помощь понадобилась трем людям — 10-летнему мальчику и женщинам 30 и 88 лет. Ее врачи оказали на месте", — добавил Лысак.

Кировоградская область

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что из-за ночной атаки в Александровской общине зафиксировано повреждение окон и кровель в нескольких частных домах. Задело и опору линии электропередач. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщал "Телеграф", в минобороны России заявили, что РФ ночью атаковали 85 беспилотников. Два из них влетели в жилые дома в Котовске в Тамбовской области. В сети появилось фото и видео последствий.