Троє дітей залишились без батька. На Чернігівщині поховали копа, який загинув від удару БПЛА (фото)

Роботі у правоохоронних структурах поліцейський присвятив 16 років

На Чернігівщині попрощалися з загиблим поліцейським Сергієм Хавлуком, який загинув внаслідок російського удару. Під час несення служби він отримав смертельні поранення.

Про це повідомляє Національна поліція України. Правоохоронцю був всього 41 рік.

"18 грудня під час несення служби майор поліції Чернігівщини Сергій Хавлук отримав тяжкі поранення внаслідок удару ворожого безпілотника. Лікарі робили все можливе, але поліцейський помер у лікарні. Без батька залишилося троє дітей", — йдеться у повідомлені.

Сергій Хавлук

Відомо, що Хавлук був старшим інспектором-черговим сектору моніторингу Новгород-Сіверського районного відділу поліції. За словами колег, він сумлінно ніс службу на прикордонні, був щирою, доброю та відповідальною людиною. Коп відповідав за організацію оперативного реагування на виклики громадян.

"Попри всі труднощі війни і небезпеки прикордоння, поліцейський був на 100% відданий своїй справі, адже разом з колегами дбав про правопорядок і безпеку своїх земляків. Ми втратили професіонала своєї справи і справжнього офіцера. Щирий, позитивний і добросердечний – Сергій був людиною, яка об’єднувала і вела за собою", — додають у нацполіції.

Зазначається, що роботі у правоохоронних структурах поліцейський присвятив 16 років. Попрощатись з чоловіком прийшли рідні, друзі, колеги та земляки.

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